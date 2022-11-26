إشارة عالية HD.. تردد قناة الكاس الأولى لمشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
الارجنتين والمكسيك
الارجنتين والمكسيك

تردد قناة الكأس الأولى، يعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها من المنتظر أن تنقل أحداث مباراة منتخب الأرجنتين الكروي الأول ضد نظيره منتخب المكسيك مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.


ويأمل رفاق ليونيل ميسي في تحقيق الفوز لإحياء أمال التأهل إلى دور الستة عشر، عقب الهزيمة الغير متوقعة التي تلقاها راقصو التانجو على يد منتخب السعودية في أولى جولات دور المجموعات بمونديال قطر.


موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك


وقبل أن نستعرض لكم تردد قناة الكأس، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك مساء اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

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بي إن سبورتس تعلن عن معلق مباراة الأرجنتين ضد المكسيك اليوم السبت في كأس العالم 2022 ورقم القناة الناقلة

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الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق


تردد قناة الكأس الرياضية الأولى الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك


القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11919
الاستقطاب: hor
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الترميز:- 27500
القمر:- نايل سات
التردد:- 12245
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 5/6
القمر:- عرب سات
التردد:- 11919
الاستقطاب:- أفقي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 4/3
القمر:- اسيا سات
التردد:- 3660
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 3/4
 

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