بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢.. بث مباشر تونس الآن Tunisia vs Australia كورة لايف اون لاين هدف يوسف المساكتي

المنتخب التونسي من أجل كتابة تاريخ قوي في هذه البطولة، يحاول التفوق علي حساب المنافس الآسيوي القوي منتخب أستراليا، فهل ينجح بتحقيق إنتصار سيكون تاريخي وقوي في مسيرته من أجل الذهاب بعيدًا في هذه البطولة، أم سيكون هناك إكتفاء بما قدمه الفريق ضد المنافس الدنماركي في اللقاء الأول، والذي كان فيه المنتخب التونسي قوي للغاية وذات كفاءة عالية، وبالتالي يحتاج المنتخب التونسي أن يكون قويًا في هذه المواجهة ومستغلًا لأنصاف الفرص من أجل إقتناء الثلاث نقاط.

مواعيد مباراة تونس وأستراليا

تقام مباراة المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر وليبيا، وتقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب والحادية عشر بتوقيت الجزائر، بينما تقام في تمام الساعة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما في الساعة الثانية بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تونس Vs أستراليا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثانية).

القنوات الناقلة: beIN Sport Max1،Max2.

الملعب: الجنوب.

المعلق: رؤوف خليف.

مالذي فعله منتخبي تونس وأستراليا في اللقاءات السابقة ؟!

المنتخب التونسي في اللقاء السابق نجح في التفوق وتحقيق إنطلاقة قوية للغاية وأداء مثير للإعجاب، ولكن لم ينجح في التفوق وتحقيق إنتصار، حيث تعادل ضد منافسه الدنماركي، رغم أن الفريق التونسي كان قريب من الإنتصار، ولكن لعنة التهاون أمام المرمي كانت هي السائدة وعلي الفريق تحسين إستغلال الفرص ضد المنافس الأسترالي الخطير، حتي ينجح في الصعود من هذه المجموعة الصعبة.

منتخب أستراليا من جانب آخر يحتل المركز الأخير في هذه المجموعة بعد أن خسر في اللقاء الأول بالمجموعة أمام نظيره المنتخب الفرنسي، وكان ذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان الفريق هو الأفضل بالبدايات ونجح في التقدم بهدف، ولكن سرعان ما إنقلب عليه هذا الهدف والذي يعتبر شرارة إنفعال الفرنسيين ونجحوا في العودة برباعية.