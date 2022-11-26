روابط كورة لايف.. مشاهدة مباراة تونس واستراليا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم.. هدف تونس الأول Msakni بث مباشر تويتش شغال ماتش تونس الآن Tunisia LIVE

تتجه أنظار جميع الجماهير العربية إلى ملعب الجنوب، عندما يلتقي منتخب تونس مع أستراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، منتخب تونس رفع من حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال بعدما نجح في الخروج بتعادل سلبي ثمين من أمام منتخب الدنمارك، لتصبح مباراة أستراليا فرصة مثالية لاقتناص ثلاث نقاط والاقتراب من كسر العقدة التاريخية لدور المجموعات لنسور قرطاج.

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في انطلاقة مباريات كأس العالم قطر 2022 في حدث كبير على مستوى العالم يشهد له التاريخ عبر مر السنين الحدث الأكبر والأضخم والافضل في التاريخ العالم يشهد مباريات كأس العالم 2022 فيفا قطر، يقام كأس العالم FIFA™ كل أربع سنوات ويشارك فيه 32 منتخبًا يتنافسون فيما بينهم على اللقب الكبير. تتأهل المنتخبات للبطولة عبر التصفيات القارية والبطولة تمثل فرصة رائعة للجماهير الذين يجمعهم شفعهم بالساحرة المستديرة.

توقيت ماتش أستراليا X تونس اليوم:

نآو ماتش تونس ضد أستراليا بتاريخ 2022-11-26 كاس العالم 2022، تنطلق في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وبتمام الساعة 12:00 بتوقيت مصر وفلسطين، 11:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

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