“هنا tunisia live” مباراة تونس واستراليا بث مباشر كأس العالم قطر || مشاهدة مباراة نسور قرطاج بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت Tunisie

ستتم تغطية هذه المباراة من قبل BN Sport وAl Kass Sports، وسيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة المثيرة على BN Max 2 (beIN SPOTS Live) وAl Kass Extra.

متابعة مباراة تونس واستراليا

هناك العديد الأفراد الذين لا يستطيعون مشاهدة المباراة على التلفزيون والسبب قد يكون أنهم مشغولون بالعمل أو شيء مهم، لذلك يتم بث هذه المباراة المهمة على الهواء مباشرة ويمكنك مشاهدتها من خلال هاتفك المحمول مباشرة عبر:

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التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جلال القادري مباراته تماما كما فعل في مباراة الدنمارك معتمدا على الدفاع والحجم المضاد بالاعتماد على مساكني وابن سليمان.. القادري يبني على مهارة الصخيري والـ- ايدوني في منتصف الملعب لقطع حبال الاتصال بين الدفاع الاسترالي والهجوم سيبدأ المدرب جلال القادري فريقه بخطة 3_4_3. فيما يلي قائمة باللاعبين المشاركين:

التشكيلة المتوقعة لمنتخب أستراليا

من ناحية أخرى، سيبدأ المنتخب الأسترالي مباراته تحت ضغط عال، خاصة وأن مباراة الكنغر الأسترالي ليست مقسمة إلى نقطتين، لكن يجب تسجيل ثلاث نقاط حتى يستمر حلمهم بالتأهل من دور المجموعات.. من المتوقع أن يبدأ مباراته بتشكيل 4_3_1_1 وقائمة اللاعبين على النحو التالي:

المواجهات السابقة بين الفريقين

لعب المنتخب التونسي بكامل تاريخه الكروي مرتين أمام المنتخب الأسترالي: جرت المباراة الأولى عام 1977، والتي انتهت لصالح المنتخب التونسي بنتيجة 3: 0، وفي عام 2005 التقى الفريقان. مرة أخرى في كأس القارات التي انتهت لصالح المنتخب التونسي بهدفين لصفر ومن المرجح أن يفوز المنتخب التونسي في تلك المباراة.

توقعات مباراة تونس واستراليا

بعد أن شاهدنا أداء كل فريق في الجولة الأولى من مونديال قطر. يمكننا القول إن المنتخب التونسي قادر على تجاوز الكنغر الأسترالي، خاصة وأن هناك لاعبين شباب في المنتخب التونسي يمكنهم اللعب 90 دقيقة دون أن يفقدوا مستواهم.

على عكس الفريق الأسترالي، الذي، على سبيل المثال، لديه لاعبون أكبر من العقد الثالث، ولدى تونس فرصة 45٪ للفوز، وفرصة تعادل 30٪، وفرصة فوز أستراليا بنسبة 25٪.

طاقم التحكيم لمباراة تونس وأستراليا

أعلن الفيفا عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباراة تونس وأستراليا وهم: