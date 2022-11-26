بث مباشر live تابع هُنا مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم tunisia MATCH اليوم بي إن سبورتس bein sports المفتوحة ÑÕW

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الفجر الرياضي
تونس واستراليا
تونس واستراليا

موعد مباراة تونس واستراليا، واختتم المنتخب التونسي مبارياته في الدور الثاني للمجموعة D بلقاء مهم مع نظيره المنتخب الأسترالي، وينصب اهتمام مشجعي كرة القدم على ملعب الجنوب في قطر لمشاهدة هذه المباراة الشيقة.

وتعول تونس على الفوز لتحسين فرصها في بلوغ الدور الثاني فيما تعول أستراليا على نتيجة إيجابية لنسيان مرارة الهزيمة الأولى أمام فرنسا تعرف على أهم 3 قنوات تبث المباراة.

مجموعة تونس واستراليا
وضعت تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا والدنمارك وأستراليا ولعب المنتخب التونسي جولة واحدة ضد المنتخب الدنماركي واستطاع تسجيل نقطة ثمينة بعد اقتراب الفوز.

بينما التقى المنتخب الأسترالي بفرنسي روسترز وتعرض لهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف: واحد. حظوظ المنتخب التونسي في بلوغ الدور الثاني كبيرة لكن المنتخب الأسترالي في وضع أكثر صعوبة.

موعد المباراة بين تونس واستراليا
يستضيف ملعب الجنوب في قطر إحدى أهم مباريات المجموعة الرابعة بين تونس وأستراليا، موعد المباراة بين تونس وأستراليا يوم السبت 26/11/2022 على قناة beIN Sports HD 1 Max ضد قطر 2022 يوم 26 نوفمبر 2022.

كل جماهير تونس وجماهير الدول العربية يترقبون موعد مباراة تونس واستراليا، وينبغي أن تسمع صافرة:

بالضبط الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس.
١٢ ظهرا بتوقيت مصر.
1 ساعة بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.
 

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معلق مباراة تونس وأستراليا اليوم السبت في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

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