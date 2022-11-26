بث مباشر Telegram مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم || متابعة مباراة السعوديه وبولندا كورة لايف اتش دي Saudi GOAL || رابط تويتش سريع مشاهدة السعودية وبولندا هدف الأخضر

كيفية مشاهدة مباراة السعودية وبولندا مجانا هو السؤال المطروح حاليا من الكثير من محبي وعشاق الأخضر السعودي، وذلك قبل مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث يتأهب منتخب السعودية بقيادة مدربه هيرفي رينارد كي يلاقي منتخب بولندا غدا السبت بتاريخ 26 نوفمبر 2022 في ستاد المدينة التعليمية، وعلى هامش منافسات المجموعة الثالثة في المونديال.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الإفتتاحية على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، بينما يأتي منتخب بولندا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة وفي رصيده نقطة وحيدة، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى سلبيا مع منتخب المكسيك.

توقيت مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022



ويحين موعدنا مع بداية مباراة السعودية ضد بولندا في تمام الساعة:

الثانية ظهرا حسب توقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الثالثة مساءا حسب توقيت مصر وليبيا والسودان.

الرابعة مساءا حسب توقيت قطر والسعودية والعراق.

الخامسة مساءا حسب توقيت عمان والإمارات.

