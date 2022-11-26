روابط بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا الآن بث مباشر في كأس العالم 26 نوفمبر 2022 يلا شوت.. تابع لايف HD PLUS تويتر ماتش السعودية وبولندا اتفرج هدف نواف العابد

مباراة بولندا والسعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



مباراة بولندا والسعودية بث مباشر اليوم

موعد مباراة بولندا والسعودية

البث المباشر لمباراة بولندا والسعودية يوم السبت 26 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بولندا والسعودية ستكون منقولة حصريًا على MAX 2.

مشاهدة مباراة بولندا والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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