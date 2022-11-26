كورة بث مباشر koramubasher مشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد بولندا يلا شوت في كأس العالم || يلا لايف LIVE7HD بث الأسطورة بين ماتش السعودية وبولندا BEIN MATCH

تتجه أنظار العالم إلى موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022، بعد أن أبهر الصقور الخُضر في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم فيفا قطر 2022، عشاق المستديرة في عرسها المونديالي، بفوز تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف. وفي مفيد نستعرض القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا، مع معلق اللقاء، بالإضافة إلى غيابات المنتخب السعودي، وترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية ضد بولندا فيفا قطر 2022

ينطلق لقاء السعودية وبولندا، يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. وذلك في افتتاح مواجهات الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر. ويستضيف ملعب المدينة التعليمية اللقاء المنتظر بين المنتخبين.

ويسعى المنتخب السعودي، متصدر المجموعة الثالثة، لحصد النقاط الثلاث، لضمان الصعود للأدوار الإقصائية، دون انتظار مواجهته الأخيرة مع منتخب المكسيك.

فيما يأمل النسور البيضاء، في اقتناص نقاطهم الثلاث الأولى في المونديال، بعد تعادلهم السلبي أمام المكسيك في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار مواجهات الجولة الأولى. معززين آمالهم بوجود ماكينة الأهداف روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي برشولنة الإسباني.