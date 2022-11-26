يلاشوت Telegram بث مباشر مباراة السعودية ضد بولندا || هدف سالم الدوسري العالمي || رابط تويتر دون توقف ماتش السعودية Kora4Live

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports، حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 عبر باقات MAX. بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس القطرية، التي تعرض مباريات البطولة على قناتي EXTRA 1 وEXTRA 2.

ومن المتوقع أن يُذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة، كمباراة منتخب الأخضر السعودي السابقة ضد الأرجنتين. ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي، عما إذا كانت هذه المباراة ضمن الـ22 مباراة المفتوحة، أم لا.

معلق لقاء السعودية وبولندا بكأس العالم 2022

ينقل لنا أحداث لقاء السعودية، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، وبولندا ثاني المجموعة، بتعليقه الصوتي، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر قناة بي إن سبورت Max 1.

وتضم المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العالم، إلى جانب الصقور الخُضر والنسور البيضاء، منتخبي المكسيك والأرجنتين.

غيابات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

فقد المنتخب السعودي عنصرين من أبرز عناصره في كأس العالم قطر 2022، بداعي الإصابة، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من جولات مباريات المجموعة الثالثة، وهما:

قائد الأخضر السعودي سلمان الفرج، لاعب خط الوسط، الذي تعرض لإصابة في عظمة الساق، بعد مرور 30 دقيقة فقط من عمر مباراة السعودية والأرجنتين.

بالإضافة إلى غياب المدافع ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة قوية، عقب ارتطامه بركبة حارس مرمى منتخب بلاده محمد العويس.

