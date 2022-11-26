بث مباشر السعودية وبولندا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

مواجهات منتخبي السعودية وبولندا ومشاركات الفريقين في المونديال

لم يلتقِ منتخبي السعودية وبولندا في مواجهة رسمية من قبل. لكنهما تقابلا مرة واحدة في مباراة ودية عام 2006، انتهت بفوز النسور بهدفين نظيفين.

شارك منتخب السعودية في 6 نسخ مونديالية بدءًا من نسخة أمريكا عام 1994، والتي وصل فيها المنتخب السعودي إلى دور الـ16، كأفضل مركز وصلت إليه في نسخ كأس العالم.

أما منتخب بولندا، فشارك في تسع نسخ مختلفة، وصل في نسختين منهما لتحقيق المركز الثالث، في: ألمانيا 1974، وأسبانيا 1982.

ولا يوجد هداف للمجموعة الثالثة، بسبب تعادل بولندا والمكسيك السلبي، وإحراز 3 لاعبين مختلفين لأهداف مباراة السعودية والأرجنتين. إذ سدد نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، هدفًا في شباك السعودية من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة. وحقق صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48. ولم يتأخر هدف الفوز كثيرًا، إذ أحرز سالم الدوسري ثاني أهداف الخُضر في الدقيقة 53.