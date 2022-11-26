موعد مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

مباراة السعودية وبولندا، عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية على موعد اليوم السبت، الموافق 26 نوفمبر 2022، مع الظهور الثاني للمنتخب السعودي أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقه مفاجأة افوز على الأرجنتين في الجولة الأولى.

مباراة السعودية وبولندا

ويستضيف ملعب ستاد المدينة التعليمية مباراة السعودية وبولندا في ثاني جولات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يسعى "الأخضر" إلى مواصلة المفاجآت وتحقيق الفوز على بولندا وضمان التأهل إلى الدور التالي.

ظروف مباراة السعودية وبولندا

وتاتي مباراة السعودية وبولندا في ظروف استثنائية، حيث فاز المنتخب السعودي في أولى جولاته بكأس العالم قطر 2022 على الأرجنتين أحد المنتخبات المرشحة بقوة للفوز باللقب، مقدمًا أداءًا كبيرًا، في اللقاء الذي انتهى بينهما بهدفين لهدف.

مباراة السعودية وبولندا والفوز على الأرجنتين

ويدخل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار مباراة السعودية وبولندا ومعنوياته مرتفعة بعدما قدم مباراة قوية في أولى جولاته بمونديال كأس العالم قطر 2022، متمنيا مواصلة أدائه الكبير وإثبات أنه أفضل مدربي العالم الحاليين.

أهمية مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022

تتمتع مباراة السعودية وبولندا اليوم في ثاني جولات كأس العالم 2022، بأهمية كبيرة، حيث أن المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تأهله إلى دور الـ16 بفوزه على بولندا دون الحاجة إلى نتيجة المباراة الأخيرة أمام منتخب المكسيك القوي، بينما تأمل بولندا في الخروج من عنق الزجاجة وتحقيق الفوز بعد تعادل مخيب في المباراة الأولى.

موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم قطر 2022

وتنطلق مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت الموافق26 نوفمبر الجارى في الـ3 ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت، والخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية وبولندا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية صاحبة ومالكة حقوق البث لمباريات كأس العالم قطر 2022، كما ستنقل المباراة عبر قناة الكأس المباراة بعد حصولها على حقوق بث المونديال، وعبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة ضمن باقة الـ22 مباراة التي أعلنت الشبكة إذاعتها مجانًا.