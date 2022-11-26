مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية" يخصص 69 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة لإقامة نشاط عمرانى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 69 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – معهد عال – مدارس – حضانة – مستشفى – مخبز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 12 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – إدارى – طبي – مركز خدمة وصيانة سيارات – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (صناعى – تجارى – مخبز – مستشفى خيري)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (خدمات صناعية – تعليمى – إدارى – مركز صيانة)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – إدارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – إدارى – مدرسة – حضانة)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وقطع الأراضي من (1): (8) بنشاط مخازن دون الغذائي والدوائي، وقطع الأراضي من (9): (19) عدا القطعة (17) بنشاط صناعي "أنشطة متعددة" عدا النشاط الغذائي.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (سكني - تجاري - إداري)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (دار مناسبات – مدرسة)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبى)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط (تجارى – إدارى – طبى)، وفى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبى)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (تجارى)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (صناعي).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (خدمات لوجستية – تجاري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط (عمرانى متكامل – تجارى – مخبز)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (معهد عالٍ)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (مصرفي).