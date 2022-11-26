بث مباشر السعودية ضد بولندا Live Now لايف يلا شوت كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر السعودية ضد بولندا، تنطلق اليوم مباراة من العيار الثقيل بين الصقور الخضر ومنتخب بولندا المتحفز لخطف الثلاث نقاط اليوم، وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وننقل لكم عبر موقعنا الفجر بث مباشر مباراة السعودية وبولندا يلا شوت فتابعونا.

بث مباشر السعودية ضد بولندا 

يسعى المنتخب السعودي إلى تأمين صدارة المجموعة الثالثة في مونديال قطر من خلال تحقيق فوزه على بولندا التي لديها نقطة واحدة في رصيدها من التعادل في المباراة الأخيرة مع المكسيك.

لمشاهدة البث المباشر الآن “السعودية وبولندا” اضغط هنا 

بث مباشر مباراة السعودية وبولندا والسعودية وبولندا بث مباشر الآن، وتحظى مباراة السعودية ضد بولندا باهتمام الجماهير العربية عقب مونديال قطر، حيث سيقود الأخضر سالم الدوسري وصاحبه. زملائه في مواجهة نارية ضد روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.

ترتيب المجموعة الثالثة بمونديال العالم 2022؟

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب بولندا وصافة نفس المجموعة برصيد نقطة واحدة، بث مباشر السعودية ضد بولندا يلا كورة.

1- السعودية: 3 نقاط2- بولندا: نقطة واحدة3- المكسيك: نقطة واحدة4- الأرجنتين: دون نقاط

تشكيل السعودية ضد بولندا المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سامي النجعي، محمد كنو، عبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان

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