بث مباشر تونس واستراليا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة تونس واستراليا بث مباشر اليوم يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تلتقون اليوم في بث مباشر تونس واستراليا عبر موقعنا “الفجر” وذلك ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، اللقاء الذي سيكون مثيرًا وصعبًا على لاعبي المنتخبات الوطنية وخاصة تونس، سيبث البث المباشر للمنتخب لعدة أسباب. والمشاهدون خلف الشاشات مواجهة من شأنها إرباك الاثنين، وبناءً عليه سيتم تحديد حسابات المجموعة الرابعة إلى حد كبير، لذا نتابع معًا ما سيحدث في اليوم المنتظر المليء بالمواجهات المثيرة التي تُذاع على الهواء مباشرة في تونس. واستراليا يلا شوت.

بث مباشر تونس واستراليا

تكمل تونس رحلتها الشاقة للغاية في مونديال قطر الحالي، بلقاء صعب أمام نظيرتها أستراليا، وماذا تعرف عن قوة المنتخب الأسترالي أمام خصوم عرب، وخاصة الأفارقة، حيث تدور 360 درجة وتركيزها وانشغالها باللاعبين هو تحقيق النصر، لذلك من الضروري أن يكون اللاعبون التونسيون في قمة مستواهم وفي حالتهم الطبيعية التي نعرفها عنهم من أجل التغلب على ذلك. التحدي الذي ليس سهلًا على الإطلاق، مع أقل الخسائر في حال عدم تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز والخروج بثلاث نقاط، لكن أرقام المجموعة الرابعة قريبة من بعضها البعض، وموقع لن يتم تحديد مؤهلات أي فريق. ومن المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى دور الأسعار النهائي لهذه الجولة، على عكس المجموعات الأخرى، الأسطورة تونس وأستراليا،بث مباشر تونس واستراليا لايف.

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التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام استراليا

حراسة المرمى: أيمن دامين.

خط الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: إلياس شكري، محمد دراجر، يوسف المساكني، عيسى ليدوني، ووهبي الخزري.

خط الهجوم: عصام الجبالي.

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