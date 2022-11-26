مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر الفجر الرياضي Tunisia vs Australia || full hd

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر الفجر الرياضي Tunisia vs Australia اليوم 26 نوفمبر 2022 ضمن مباريات كأس العالم وتنقل مباريات كأس العالم قطر 2022، يسعى المنتخب الأسترالي للعودة إلى المسار الصحيح والتصالح مع جماهيره بعد بدايته الكارثية في النسخة الحالية من مونديال قطر، وهذه المرة عندما يواجه نظيره العنيد المنتخب التونسي على أرض الواقع. بالملعب الجنوبي بالعاصمة القطرية الدوحة، ظهر يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022.

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا يلا شوت قبل المواجهة المرتقبة بين تونس وأستراليا، يمر المنتخب الأسترالي بأوقات عصيبة للغاية مع بدء مشواره في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، والسبب في ذلك بلا شك يعود للخسارة المذلة التي مر بها. بدأت مسيرتها أمام بطل العالم وحامل اللقب المنتخب الفرنسي. الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا عليه من جمهوره، الذين طالبوا برد فعل قوي في هذه المباراة الثانية له في المونديال، وإذا غاب رد فعله فإن مصيره سيكون الإقصاء المبكر من دور المجموعات حتما، وبالتالي مشاركته في البطولة ستكون بلا طعم ولا فائدة على الإطلاق رغم الرحلة. المدى الطويل الذي قطعه في التصفيات.

بث مباشر تونس يلا لايف، يبدو أن اللاعبين التونسيين غير راضين تماما عن أنفسهم بعد ما بدأوه في المواجهة الافتتاحية في مشوارهم في مونديال قطر، حيث أهملوا فوزا كان في متناولهم أمام الدنمارك اللقاء. الذي انتهى. مع التعادل السلبي بينهما، كان نسور قرطاج على بعد خطوة من الفوز وتحقيق 3 نقاط. كانوا سيجعلونه ينافس اليوم على الصعود إلى دور الـ16، لكن عصام الجبلي المهاجم المشارك في المباراة يتحمل جانبا كبيرا من ذلك بعد أن أضاع الفرص للأهداف التي حققها، وكان أحدها وحده في. المباراة. الهدف وأراد أن يضعه فوق رأسه. وبطريقة "بانينكا" سجل هدفا وألغي بسبب التسلل. ومن المنتظر أن يتحدث الجهاز الفني مع اللاعب ويطلب منه إتقان الحلبة النهائية وإصلاح المسار مبكرا، البث المباشر لتونس وأستراليا دون انقطاع.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام استراليا

حراسة المرمى: أيمن دامين.

خط الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: إلياس شكري، محمد دراجر، يوسف المساكني، عيسى ليدوني، ووهبي الخزري.

خط الهجوم: عصام الجبالي.

التشكيل المتوقع لمنتخب أستراليا ضد تونس

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون، كاي روفليس، عزيز بيهيش، هاري سوتار.

خط الوسط: أرون موي، ماثيو ليكي، جاكسون إرفين، ريلي مكجربي، كريج جودوين.

خط الهجوم: ميتشيل دوكي.

