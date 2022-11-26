بث مباشر مبارة تونس وأستراليا يلا شوت Yalla shoot حصري|| مشاهدة مباراة تونس ضد استراليا بث مباشر اليوم كورة لايف

بث مباشر مبارة تونس وأستراليا يلا شوت Yalla shoot حصري، يستقبل ملعب "الجنوب" مواجهة مهمة وقوية ينتظرها مشجعو كرة القدم، لقاء ناري بين المنتخب التونسي ومنافسه المنتخب الأسترالي، مساء اليوم السبت 26 نوفمبر، في إطار منافسات المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 "كأس العالم".

بث مباشر مبارة تونس وأستراليا يلا شوت Yalla shoot حصري

ستنقل احداث مونديال 2022 عبر شبكة قناة بي ان سبورت نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة تونس واستراليا تذاع على الهواء اليوم السبت 11-26-2022 ضمن الدور الثاني.

يدخل المنتخب التونسي هذه الجولة بعد إعادة ترتيب صفوفه مرة أخرى ليتمكن من تحقيق فوز له وكسب ثلاث نقاط ليضيفها إلى جعبته بعد سقوطه في فخ التعادل أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة سلبية دون. الأهداف، لذلك ستقاتل حتى تتمكن من التغلب عليها.

مشاهدة مباراة تونس ضد استراليا بث مباشر اليوم كورة لايف

فيما خسرت منافستها، أستراليا، دورها الأول أمام فرنسا بنتيجة ساحقة من أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتستعد بكل قوتها لمواجهة خصمها التونسي لكسب نقاطها الأولى حتى تتمكن من المنافسة على الدور التالي.

يأتي تشكيل تونس المتوقع لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2022 على النحو التالي:

حارس المرمى: أيمن دامين.

خط الدفاع: منتصر طالبي، وياسين مرياح، وديلان برون.

خط الوسط: علي عبدي، وعيسى ليدوني، وإلياس شكيري، ومحمد دراجر، ويوسف المساكني، ووهبي الخزري.

خط الهجوم: عصام الجبالي.

تشكيل منتخب أستراليا المتوقع ضد منتخب تونس في كأس العالم 2022

حارس المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون، وهاري سوتار، وكاي روفليس، وعزيز بيهيش.

خط الوسط: أرون موي، وماثيو ليكي، وجاكسون إرفين، وريلي مكجريي، وكريج جودوين.

خط الهجوم: ميتشيل دوكي.