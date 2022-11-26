بث مباشر مباراة تونس واستراليا اليوم live tunisia || رابط مشاهدة تونس واستراليا كورة أون لاين

الفجر الرياضي
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بث مباشر مباراة تونس واستراليا اليوم  tunisia وتقام مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأسترالي على أرض ملعب الجنوب، ضمن تحديات المجموعة الرابعة ضمن منافسات مونديال 2022 بدولة قطر. وتضم المجموعة الرابعة فريقين أوروبيين هما أستراليا وفرنسا إلى جانب أستراليا وتونس. منتخب الدنمارك، الذي كان الثلاثاء الماضي، ونتيجة لذلك محاولة تونس الفوز على أستراليا، من أجل التقدم في القائم. لمعرفة موعد مباراة تونس وأستراليا والقنوات الناقلة للقناة يجب اتباع الأسطر التالية.

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بث مباشر تونس الان تونس قطر تلعب تلك المباراة مدركة تماما وتستوعب مدة صعوبة الرمي اليوم ومدى قوة وصلابة المنتخب الاسترالي ومدى عفويته ومدى المستوى الجيد الذي يقدمه. لذلك سيحاول مدرب المنتخب التونسي رفع الروح المعنوية لفريقه، وتحفيزهم على تقديم مباراة جيدة لي نوعًا ما، حتى يتمكن الفريق من تقديم كل إمكانياته المحتملة، من أجل الصمود أمام نظيره اليوم. مباراة، من أجل الفوز في الصب، بث مباشر لتونس وأستراليا.

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مباراة تونس اليوم مباشر يلا لايف، اليوم في تمام الثانية عشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ينتظر هذا اللقاء جميع عشاق تونس من جميع ارجاء المعموره حيث تنطلق صافرة البداية ويكون البث المباشر عبر beIN Max 2 لتغطيه مباراة قطر والسنغال بتعليق رؤوف خليف، تونس مباشر اليوم.

ماتش تونس بث مباشر

تونس بث مباشر يوتيوب، نقدم لكم تشكيل تونس المتوقع في مباراة اليوم

  • حراسة المرمى: أيمن دامين.
  • الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.
  • الوسط: علي عبدي، عيسى ليدوني، إلياس شكيري، محمد دراجر، يوسف المساكني، وهبي الخزري
  • الهجوم: عصام الجبالي.
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