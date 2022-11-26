ŇÔŴ.. بث مباشر تونس واستراليا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة تونس واستراليا بث مباشر اليوم 2022-11-26 يلا شوت

بث مباشر تونس واستراليا يلا شوت، بدأ المنتخب التونسي مبارياته في مونديال قطر 2022 بلقاء مع الدنمارك الذي أقيم على أرض ملعب "المدينة التعليمية" وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف لأي فريق.

وفي المباراة الثانية للمنتخب التونسي في مونديال قطر 2022، سيلتقي نظيره المنتخب الأسترالي في افتتاح مباريات الدور الثاني للمجموعة الرابعة.

مشاهدة مقابلة تونس واستراليا بث مباشر يوتيوب في كأس العالم 2022

وتضم المجموعة الرابعة في مونديال 2022 فرنسا والدنمارك وتونس وأستراليا.

وقبل اللقاء المقبل ينتظر الجمهور العربي القنوات التي تبث مباراة تونس وأستراليا، وستقوم الشبكة القطرية ببثها على القناة المفتوحة.

وستسعى مباراة اليوم تونس على الهواء مباشرة وأستراليا للتعافي من هزيمتها الثقيلة التي كانت أمام فرنسا، عندما تواصل مبارياتها في المجموعة الرابعة بكأس العالم ضد تونس اليوم السبت. وخسر المنتخب الأسترالي بنتيجة 4-1 أمام فرنسا في مباراته الافتتاحية للمسابقة الثلاثاء، فيما تعادل المنتخب التونسي دون أهداف مع الدنمارك في أول مباراة له في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢

وتشارك تونس في نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها وتتطلع إلى بلوغ دور خروج المغلوب من البطولة لأول مرة. أخفقت الدولة الأفريقية في الفوز بمباراة في دور المجموعات خلال بطولات 1998 و2002 و2006، لكنها تمكنت من الفوز في آخر مرة في روسيا، وبدأت بداية إيجابية لهذه البطولة، حيث اكتشفت فريقًا دنماركيًا موهوبًا في تعادل سلبي في البطولة. المباراة الافتتاحية للمجموعة.

من ناحية أخرى، يحتل المنتخب الأسترالي المركز الأخير في هذه المجموعة بعد خسارته في أول لقاء للمجموعة أمام نظيره المنتخب الفرنسي، وكان ذلك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وكان الفريق هو صاحب المركز الأول. الأفضل في البدايات ونجحت في التقدم بهدف لكن سرعان ما انقلب هذا الهدف ضده والذي يعتبر شرارة انفعالات الفرنسيين.