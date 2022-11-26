بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢.. بث مباشر تونس الآن Tunisia vs Australia كورة لايف اون لاين

مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢،يحاول المنتخب التونسي، من أجل كتابة تاريخ قوي في هذه البطولة، التفوق على حساب المنافس الآسيوي القوي، الفريق الأسترالي. هل ستنجح في تحقيق نصر سيكون تاريخيًا وقويًا في مسيرتها من أجل الذهاب بعيدًا في هذه البطولة، أم سيكون هناك ما يكفي مما قدمه الفريق أمام المنافس الدنماركي في المباراة؟ الأول، الذي كان فيه المنتخب التونسي قويًا جدًا ومؤهلًا تأهيلا عاليا، وبالتالي يحتاج المنتخب التونسي إلى أن يكون قويا في هذه المواجهة وأن يستغل نصف الفرص من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢

تقام مباراة المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر وليبيا، وتقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب والحادية عشر بتوقيت الجزائر، بينما تقام في تمام الساعة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما في الساعة الثانية بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثانية).القنوات الناقلة: beIN Sport Max1،Max2.الملعب: الجنوب.المعلق: رؤوف خليف.

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في اللقاء السابق، نجح المنتخب التونسي في التفوق وتحقيق بداية قوية للغاية وأداء مبهر، لكنه لم ينجح في التفوق وتحقيق النصر، حيث تعادل أمام منافسه الدنماركي رغم أن المنتخب التونسي كان على وشك الفوز، لكن لعنة التراخي أمام المرمى كانت سائدة وكان على الفريق أن يحسن استغلال الفرص أمام المنافس الأسترالي الخطير، من أجل النجاح في الصعود من هذه المجموعة الصعبة.

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستراليا، كالآتي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: علي عابدي، عيسى لعيدوني، إلياس السخيري، محمد دراجر.

خط الهجوم: يوسف المساكني، نعيم سليتي، عصام الجبالي.

فيما أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب تونس، كالآتي:

في حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهتش.

خط الوسط: ماكجري، موى، إيرفين.

وفي الهجوم: ليكي، ديوك، جودوين.