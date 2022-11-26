بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022||يلا شوت يسعى المنتخب السعودي إلى تأمين صدارة المجموعة الثالثة في مونديال قطر من خلال تحقيق فوزه على بولندا التي لديها نقطة واحدة في رصيدها من التعادل في المباراة الأخيرة مع المكسيك.

بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022||يلا شوت

بث مباشر مباراة السعودية وبولندا والسعودية وبولندا بث مباشر الآن، وتحظى مباراة السعودية ضد بولندا باهتمام الجماهير العربية عقب مونديال قطر، حيث سيقود الأخضر سالم الدوسري وصاحبه. زملائه في مواجهة نارية ضد روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.

رابط مباراة السعودية وبولندا

مباراة السعودية وبولندا يلا لايف، حقق المنتخب السعودي المفاجأة الأولى في مونديال 2022، وهزم المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى للمجموعة بهدفين لواحد، كما عاد للمباراة بمنتزه تاريخي بعد تأخره بهدف في. الشوط الأول عن طريق ليونيل ميسي، وتحول الهزيمة إلى فوز بهدفين سجلهما ياسر الشهري. وسالم الدوسري.

بينما تعادلت بولندا أمام المكسيك دون أهداف، حيث أضاع الفريق فرصة الفوز على بطل أمريكا الشمالية، بعد أن أضاع مهاجمها ليفاندوفسكي ركلة جزاء، انتهت المباراة بالتعادل، مباراة السعودية وبولندا يلا كورة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المنتخب البولندي المركز الثالث بنقطة واحدة.