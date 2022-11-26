شاهد بث مباشر مباراة السعودية وبولندا كأس العالم كورة لايف، يلتقى اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 السعودية وبولندا على ملعب المدينة التعليمية فى الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

يسعى المنتخب السعودي إلى تأمين صدارة المجموعة الثالثة في مونديال قطر من خلال تحقيق فوزه على بولندا التي لديها نقطة واحدة في رصيدها من التعادل في المباراة الأخيرة مع المكسيك.

بث مباشر مباراة السعودية وبولندا والسعودية وبولندا بث مباشر الآن، وتحظى مباراة السعودية ضد بولندا باهتمام الجماهير العربية المتابعين لمونديال قطر، حيث سيقود الأخضر سالم الدوسري وصاحبه. زملائه في مواجهة نارية ضد روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.

السعودية وبولندا مباشر

الساعة 3:00 بتوقيت مصر – الساعة 4:00 بتوقيت السعودية – الساعة 5:00 بتوقيت الامارات – الساعة 4:00 بتوقيت فطر – الساعة 2:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

بث مباشر السعودية وبولندا اليوم

تشكيل السعودية ضد بولندا المتوقعحراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سامي النجعي، محمد كنو، عبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان