بث مباشر السعودية وبولندا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة السعودية وبولندا الأسطورة

بث مباشر السعودية وبولندا يلا شوت، مباراة وجهًا لوجه بين السعودية وبولندا ستتصاعد طموحات المنتخب السعودي في مواصلة مسيرته التاريخية عندما يلتقي اليوم السبت 26 نوفمبر مع المنتخب البولندي في مباراة الدور الثاني من المجموعة الثالثة والتي يبدأ الساعة 16:00 صباحا. إنه مساء وقت مكة المكرمة. والثالثة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين.

مباراة السعودية وبولندا ذات أهمية كبيرة لأنها تذكرة مباشرة للمباراة السادسة عشرة لأكبر بطولة كرة قدم في العالم، فضلا عن تسجيل رقم قياسي جديد بعد أول فوزين متتاليين في العالم. تاريخ الكأس.

مشاهدة مباراة السعودية وبولندا الأسطورة

سيغيب المنتخب السعودي عن جهود لاعبيه الكابتن سلمان الفرج والمدافع ياسر الشهراني، مما اضطر المدرب هيرفي رينارد لإجراء تغييرين على القوى العاملة الرسمية في الأخضر لتعويض المهمة. اقترب الفرنسي من الاعتماد على محمد البريكو في مركز الظهير الأيسر، بينما سيقوم نواف العبد أو سامي الناجي ببث مباراة السعودية وبولندا على الهواء مباشرة.

البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا من ناحية أخرى، يدخل المنتخب البولندي مباراة اليوم بقوة كبيرة ودون تهاون، خاصة بعد مشاهدة الأداء الرائع الذي قدمه الأخضر السعودي أمام الأرجنتين. وستعتمد بولندا على النجم ليفاندوفسكي لتصحيح الأخطاء والحصول على ثلاث نقاط بعد إهدار ركلة جزاء في الجولة السابقة أمام المكسيك، وهو ما كان كافيًا لأخذ ثلاث نقاط بدلًا من النقطة التي تعادل بها. المكان الثاني.. مكان مع المكسيك.

القنوات الناقلة مباراة السعودية وبولندا

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran.

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc.

TPA Angola-

Match TV Russia.

DAS Erste Germany.