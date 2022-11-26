جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابي للعاصمة الإدارية الجديدة..لتفقد أهم معالمها

نظَّم مسئولو الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتنسيق مع مسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، زيارة لوفد من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الحرية النموذجية بالقاهرة الجديدة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أهم معالمها والتعرف على حجم المشروعات التي تنفذها الدولة وزيادة الشعور بالانتماء.



وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.



ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، شملت منطقة الأعمال المركزية "الأبراج"، والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن جميع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.