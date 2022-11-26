وزارة الزراعة: إجمالي مساحة الاراضي الزراعية تصل إلى 9.7 مليون فدان

كشفت وزارة الزراعة، ان اجمالي مساحة مصر الزراعية بلغت نحو ٩.٧ مليون فدان، بينما تبلغ اجمالي المساحة المحصولية لمصر نحو ١٧.٥ مليون فدان وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.

جاء هذا خلال العدد الجديد من اصدارمركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الرابع “ارقامX الزراعة”.



كما اشار ة الوزارة، إلى ان القطاع الزراعي المصري، يساهم بنسبة تبلغ نحو ١٧٪ في الصادرات السلعية إلى الخارج، كما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي نحو ١٥٪.

كذلك تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي نحو ٢٥٪ من اجمالي القوى العاملة في مصر.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.