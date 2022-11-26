تعرف على تردد قناة الكأس المفتوحة لمتابعة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

نشرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، تردد قناة الكأس المفتوحة لمتابعة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022:-

تردد القناة: 11911

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وستجري مباراة منتخب السعودي، ونظيره البولندي على ملعب استاد المدينة التعليمية، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وستذاع المباراة من خلال " beIN Sports HD 2 Max" المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس "Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD".

وفي حالة فوز المنتخب السعودي، سيزيد رصيده من النقاط إلى 6 وسيكون قد حسم بشكل كبير فرصة صعوده إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، كما ستكون فرص صعود السعودية في حالة التعادل كبيرة أيضًا حيث سيحصد 4 نقاط في حالة تعقد حسابات المجموعة بتعادل كل من المكسيك والأرجنتين.

وتجمع مباريات اليوم في مونديال قطر 2022، بين بولندا والسعودية، التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزها على الأرجنتين بهدفين لهداف.

ويشهد مونديال قطر جولة جديدة من مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر، لعل أبرز أطرافها من المنتخبات العربية تونس والسعودية.

ويذكر أن السعودية تتصدر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من المكسيك وبولندا، وصفر نقاط للأرجنتين.

والمباراة الرابعة تجمع منتخبي الأرجنتين، التي تتذيل المجموعة الثالثة دون نقاط، والمكسيك التي تعادلت في المباراة الأولى مع بولندا من دون أهداف.

وستجمع المباراة الثانية بين بولندا والسعودية، التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزها على الأرجنتين بهدفين لهداف، بعد أن تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين بهدف في الشوط الأول أحرزه من ركلة جزاء.

وكان المنتخب السعودي قد انتفض في الشوط الثاني وحقق هدفين، رائعين، لتنتهي المباراة بمفاجأة اعتبرت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.