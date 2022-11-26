البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022.. يلا شوت السعودية ضد بولندا الان روابط كورة لايف

تفاجأت قناة beIN Sport بإعلان القناة المذاعة لمباراة السعودية وبولندا في مونديال 2022. وسيتم بث المباراة على قناة BEIN Sport Open، مما يتيح لجميع الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة مباراة السعودية.. في مونديال قطر 2022، سيواجه المنتخب العربي بولندا.

فيما يلي نستعرض معكم تردد القناة الناقلة لمباراة كأس العالم 2022 بين السعودية وبولندا، وكذلك التشكيلات المتوقعة للفريقين، بالإضافة إلى تردد البث بين سبورت أوبن، الذي سيبث بطولة قطر 2022 العالمية. كأس ضد تونس وأستراليا والسعودية وبولندا.

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وعلى القناة التي تبث مباراة السعودية وبولندا في مونديال 2022، تبث قناتا سبورت وكأس قطر الرياضية جميع مباريات مونديال قطر 2022 عبر قناتهما الفضائية المشفرة والمفتوحة.

سيتم بث 22 مباراة من بين 64 مباراة في البطولة مجانًا للجماهير حيث ستعرض قناة BEIN Sport Open على الهواء مباشرة مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت 26 نوفمبر / تشرين الثاني، الدور الثاني لقطر 2022، أقيمت مباريات كأس العالم في الدور الثاني. استاد المدينة التعليمية بالريان.

ويمكن لكافة المشجعين في الوطن العربي مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022 اليوم في تمام الساعة 3:00 عصرًا، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب.

إليكم في السطور التالية تردد بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني.

تردد بين سبورت المفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدّل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إليكم فيما يلي تشكيل مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022، حيث يدخل المنتخب السعودي بمعنويات كبيرة بعد فوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، وفي حال فوز المنتخب السعودي اليوم على نظيره البولندي، سوف يضمن التأهل لدور الـ 16 من البطولة.

تشكيل منتخب السعودية تشكيل منتخب بولندا حارس المرمى: محمد العويس الدفاع: سعود عبدالحمدي - حسن تمبكتي - البولايحي - محمد البريك الوسط: عبدالله المالكي - البريكان - نواف العبيد - محمد كنو - سالم الدوسري الهجوم: صالح الشهري حارس المرمى: تشيزني الدفاع: بيرسينكي، كيوير، جليك، كاش الوسط: كريتشوفياك - زاليفيسكي - تشيمانسكي - زيلينسكي - كامينسكي الهجوم: ليفاندوفسكي

تنقل قناة الكأس المفتوحة نفس المباريات التي تنقلها بين سبورت المفتوحة، حيث ستقدم قنوات الكأس المفتوحة على النايل سات بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022 من خلال التردد الآتي:

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أن الفيفا قد أعلن رسميا عن طاقم تحكيم مباراة السعودية وبولندا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، حيث ستكوم المباراة تحت إدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو.

موعد المباراة:

4:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:00 مساءًا بتوقيت العراق.

3:00 مساءًا بتوقيت السودان.

4:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

3:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

2:00 مساءًا بتوقيت تونس.