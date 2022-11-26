يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة السعودية وبولندا بث مباشر yalla shoot كأس العالم 2022 | يلا كورة مباراة السعودية ضد بولندا لينك كورة لايف

رابط مشاهدة مباراة السعودية وبولندا، على الهواء مباشرة، يلا شوت، اليوم السبت، في مونديال قطر 2022، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، مباراة الدور الثاني، وسط حماس وتفاؤل ملموسين لدى العرب.

مباراة السعودية وبولندا، بث مباشر، تنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والرياض وقطر والكويت والبحرين والثالثة في مصر وفلسطين والأردن والسودان والإمارات وعمان الساعة الخامسة بتوقيت السعودية. السلطنة.

العرب متفائلون جدا بشأن تأهل السعودية للدور الثاني من مونديال 2022 في قطر بعد فوزها على ليونيل ميسي وزميله المنتخب الأرجنتيني 2-1 الثلاثاء الماضي.

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سيواجه الأخضر المنتخب السعودي في المباراة الثانية ضد ليفاندوفسكي وزميله بولندا في محاولة للتأهل إلى الدور الثاني بفوزه على بولندا، ولكن لتحقيق مفاجأة ثقيلة من العيار الثقيل.

تتجه انظار عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم صوب أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحه حيث المباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي ومنتخب بولندا في ثاني الجولات في بطولة كأس العالم 2022

وتجري المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب بولندا في ثاني جولات بطولة كأس العالم 2022 عند الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الرياض.

يدخل المنتخب السعودي المباراة متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعدما نجح في الفوز على المنتخب الارجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الاولي بينما يدخل المنتخب البولندي المباراة متقاسمًا ترتيب المركز الثاني في المجموعة مع المنتخب المكسيكي بعدما انتهت مباراة الجولة الاولي بينهما بالتعادل السلبي.

موعد المباراة:

4:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:00 مساءًا بتوقيت العراق.

3:00 مساءًا بتوقيت السودان.

4:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

3:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

2:00 مساءًا بتوقيت تونس.