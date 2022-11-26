البورصة تربح 19.5 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، ليسجل راسمالها السوق مكاسب 19.5 مليار جنيه وصلا إلى مستويات 841 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 خلال تعاملات الاسبوع بنسبة 2.11% إلى 12799.44 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 5.37% إلى 2516 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 4.44% إلى 3637.34 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 10.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 3.0 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 317 الف عملية.

واستحوذة الاسهم 87.9% من إجمالي قيم التداولات في حين مثلت لسندات 12.03%.