الكويت تسجل أول حالة إصابة بمرض "الكوليرا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء أمس الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، تسجيل أول حالة إصابة بمرض "الكوليرا" داخل البلاد.

تسجيل أول حالة إصابة بـ "الكوليرا"

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، أنه تم رصد إصابة مواطن بمرض "الكوليرا" بعد عودته للبلاد من إحدى الدول المجاورة؛ حيث ظهرت عليه أعراض المرض.

وأضافت الوزارة، أنه قد تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما تؤكد الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، منوهين على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأى دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

ونوهت الوزارة للذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل (الحرارة - الإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم، متمنين السلامة للجميع.