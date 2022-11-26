يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر yalla shoot كأس العالم 2022 | يلا كورة مباراة فرنسا ضد الدنمارك لينك كورة لايف

تُذاع مباراة فرنسا والدنمارك في مونديال 2022 على الهواء مباشرة، واليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والدنمارك في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بدأ المنتخب الفرنسي دفاعه عن كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، وسجل هدفًا مبكرًا بعد فوزه على أستراليا 4-1 في الجولة الافتتاحية، ثم تمكن لاعبوه من فعل ذلك مرة أخرى نظرًا للتجربة المخيفة والجودة التي امتلكوها.. العودة إلى اللعبة بسرعة.

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المنتخب الفرنسي لديه فريق مشارك في مونديال قطر 2022 رغم الإصابات التي أصابت أبطال العالم بالشلل قبل مشاركتهم في نهائي مونديال قطر، ولديه أعظم حراس المرمى هوغو لوريس وعثمان ديمبيلي وأنطوان جيري زيمان ونجوم آخرين - كيليان مبابي.

ويبحث منتخب فرنسا عن مواصلة الانتصارات في مباراة اليوم أمام منتخب الدنمارك، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في كأس العالم الأخيرة.

فى المقابل لم يظهر المنتخب الدنماركى بمستوى مميز في المباراة الأولى أمام نسور قرطاج الذين نجحوا فى فرض نتيجة التعادل والخروج بنقطة فى ضربة البداية، من أجل الحفاظ على آمال الفريق وحجز إحدى بطاقات التأهل وهي مهمة صعبة التحقيق أمام عمالقة فرنسا الساعية نحو الحفاظ على كأس البطولة فى نسختها العربية.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.