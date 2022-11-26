روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا ضد الدنمارك بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة فرنسا والدنمارك الان

شاهد مباراة فرنسا والدنمارك على الهواء مباشرة اليوم السبت على ملعب 974، المكون من آلاف الحاويات الحديدية القابلة للفصل، على خلفية مباراة الدور الثاني للمجموعة في كأس العالم قطر 2022.

تبدأ مباراة فرنسا والدنمارك على الهواء مباشرة، وتبدأ تونس والجزائر والمغرب بالمركز الرابع، وتبدأ مصر وفلسطين وليبيا في المركز السادس، والسعودية والأردن وسوريا والكويت وقطر والعراق ولبنان في المركز السابع، حسب لجنة الفيفا ودول أخرى.

وتغلب المنتخب الفرنسي على أستراليا 4-1 في الجولة الافتتاحية رغم قلة الأسماء الكبيرة والنجوم من بينهم مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الذي خرج بسبب إصابة عضلية.

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بث مباشر يلا شوت مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 26 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فرنسا والدنمارك في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب فرنسا بدأ حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على أستراليا في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، حينما تأخر بهدف مبكر، ثم استطاع لاعبوه العودة مرة أخرى وسريعا إلى المباراة في ظل الخبرات والإمكانيات الرهيبة التى يمتلكها.

ويتملك منتخب فرنسا قائمة نارية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك على الرغم من الإصابات التي ضربت صفوف بطل العالم قبل المشاركة في نهائيات مونديال قطر، ولديه نجوم أمثال الحارس الكبير هوجو لوريس، عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.