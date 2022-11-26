يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | فرنسا ضد الدنمارك بث مباشر كورة لايف

الكأس والقنوات الرياضية شاهد مباراة فرنسا والدنمارك في مونديال 2022 بث مباشر اليوم عبر قنواتهم حيث ستشهد مباراة فرنسا والدنمارك اليوم منافسة شديدة خاصة بعد هزيمة تونس أمام أستراليا اليوم، مما يمنح الأمل للمنتخب الدنماركي نتيجة جيدة مع فرنسا اليوم 2022. مباراة الكأس في قطر.

أدناه، نلقي نظرة على جميع الترددات بين Alcas وSport التي ستبث مباشرة على أجهزة الاستقبال لمشاهدة مباراة كأس العالم 2022 بين فرنسا والدانمرك، جنبًا إلى جنب مع التشكيل الرسمي للفريق، وتفاصيل ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022..

وفقا لجدول بث قناة beIN SPORTS، ستعرض beIN Sport Max 1 على الهواء مباشرة مباراة كأس العالم 2022 بين فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022 اليوم السبت 26 نوفمبر وسيكون اللقاء في استاد 974 في الدوحة، قطر الذي عقد.

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وأوضحت لجنة الفيفا أن مباراة فرنسا ضد الدنمارك مباشر تبدأ الساعة الرابعة في تونس والجزائر والمغرب، السادسة في مصر وفلسطين وليبيا، السابعة لدى السعودية والأردن وسوريا والكويت وقطر والعراق ولبنان وبلدان أخرى.

وسحق المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، على الرغم من غياب أسماء ونجوم مميزين عن الفريق من بينهم الدولي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني إثر تعرضه لإصابة عضلية.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.