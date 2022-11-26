تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر

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الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب

تزايدت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، في الساعات القليلة الماضية، بشأن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها غدا الأحد في تمام الساعة 5 مساءا، على أرضية ستاد الأهلي We السلام. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر، وهي على النحو التالي:-

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويمكن متابعة مباراة الأهلي والمقاولون بصوت المعلق محمد الكواليني، وذلك عبر تردد قناة أون تايم سبورتس1 وترددها التالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتأتي مباراة النادي الأهلى أمام المقاولون كأول ظهور له، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، التي لعب خلالها المنتخب المصري مباراة ودية ضد بلجيكا بمشاركة بعض من نجوم القلعة الحمراء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

ووفقا لموقع النادي الأهلي، عاد الفريق الأول بالنادي لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة أول أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني الذي حرص على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا لمباراة الغد أمام المقاولون.

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