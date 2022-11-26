تصريحات هند عاكف بعد تصدرها التريند.. تحدثت عن أزمتها في مهرجان القاهرة السينمائى

تصدرت الفنانة هند عاكف تريندات جوجل اليوم بعد تصريحاتها أمس، حيث كشفت عاكف خلا استضافتها في برنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب، تفاصيل أزمتها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تصريحات هند عاكف

وأوضحت هند عاكف، أن أزمة عدم حصولها على دعوة بسبب رد مكتب الفنان حسين فهمي، عليها بأن دعوات الممثلين مع نقابة المهن التمثيلية، ما جعلها تعود للنقيب الفنان أشرف زكي.

وتابعت هند عاكف، أن أشرف زكي رد عليها برسالة صوتية وقال نصا مفيش الكلام ده.

هند عاكف تتحدث أزمتها في مهرجان القاهرة السينمائي

يأتي ذلك بعدما علقت الفنانة هند عاكف على أزمة إطلالتها المثيرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت من خلال بث مباشر عبر حسابها بـ فيسبوك:" تواصلت مع إدارة المهرجان لإرسال دعوة حفل الاقتتاح وابلغوني انى غير مدعوة بعد فحص كشوفات أسماء المدعوين لحفل الافتتاح".

وأضافت:" ذهبت لمقر المهرجان وطلبت مقابلة حسين فهمى وأمير رمسيس لاستلام دعوة حفل الافتتاح، ولم أجدهم ".

وأضافت:" ذهبت لمقر المهرجان وطلبت مقابلة حسين فهمى وأمير رمسيس لاستلام دعوة حفل الافتتاح، ولم أجدهم ".

وتابعت:" وأبلغتني أحد المسئولين ان الفنان حسين فهمى قال لا ملهاش دعوة لحضور حفل الافتتاح".

وأثارت الفنانة هند عاكف الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدما حاول المنظمون منعها من الدخول بسبب ارتدائها فستان مخالف للتعليمات.

ارتدت هند عاكف فستان طبع عليه صور عدد من النجوم الراحلين، ولم تلتزم بالدريس كود المخصص الذي حدده الفنان حسين فهميوحينما حاولوا منعها أثارت خلافا قائلة:" مينفعش حد يمنعني أدخل مهرجان بلدي".

وظهرت عدد من النجمات بإطلالات غريبة على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 رغم تحذيرات رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وعلى رأسهم دومينيك حوراني وسلمى أبو ضيف وللا فضة وغيرهن. ارتدت سلمى أبو ضيف فستانا على الطريقة الصينية مكشوف وغريب الشكل، وظهرت دومينيك حوراني بفستان أحمر اللون جريء، فيما حضرت على السجادة الحمراء عدد من الشخصيات المجهولة.