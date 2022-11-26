فريدة سيف النصر تتحدث عن أزمة أنغام الصحية.. وجهت رسالة دعم للأخيرة

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محرك بحث جوجل للأكثر روجا بعد رسالة الدعم التي قدمتها للمطربة أنغام، حيث حرصت أعمال فريدة سيف النصر حرصت على دعم الفنانة أنغام، في أزمتها الصحية والتي أدت إلى دخولها أحد المستشفيات.

فريدة سيف النصر تدعم أنغام

نشرت فريدة سيف النصر، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة للمطربة أنغام بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت سيف النصر: "سلامتك يا غالية يا اخت وصاحبة فرقتنا الايام بمشاغلها ومشاكلها لكن في القلب مكانك دافئ. سلامتك. سلامتك. يا انغام.. يارب احنا اتحسدنا في اهم مطربتين بالعالم العربي.. بجد..الله اكبر".

وكان الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، كشف التفاصيل الكاملة لأزمتها الصحية الاخيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، وقال فى تصريحات تليفزيوينة: أنغام اليوم أفضل من أمس، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله.

أنغام دلوقتي بتتحرك وبتتكلم وتقترب من الأمور الطبيعية"،وأضاف أن أنغام الآن في المستشفى، وتحتاج إلى يومين راحة في المستشفى، قائلًا: "الطاقم الطبي حبوا تكون موجودة في المستشفى"، وأكد أن أنغام لا تعاني من أي شئ آخر بخلافا انسداد معوي، الذي بدأ يتحسن.

واكد:أنغام لا تشتكي من أي آلام حاليا وكل شيء مستقر".

واختتم حديثة: "أنا برفقتها ووالدتها والموظفون الذين يعملون معها".