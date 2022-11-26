الآن.. بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت||مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر كورة أون لاين kora on line

الفجر الرياضي
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بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت، يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأرجنتين أمام المكسيك يلا لايف، المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال 2022.

بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت

كسبت المكسيك نقطة في مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثالثة ضد بولندا. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بفوز أي من الفريقين. في النهاية، كان من الممكن أن تكتفي المكسيك بالتعادل السلبي مع العلم أن أكبر فرصة في المباراة كانت ركلة الجزاء التي صدها روبرت ليفاندوفسكي ببراعة. لم يترك Guillermo Ochoa Mexico مساحة كبيرة للمهاجمين البولنديين في هذه المباراة. ومع ذلك، يجب أن نقول إن دفاعهم لم يكن رائعًا في المباريات الودية الأخيرة ضد كولومبيا عندما خسروا 2-3 وهزيمة السويد 1-2. كما خسرت المكسيك نهائي الكأس الذهبية أمام الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن تلقت شباكها أهدافا من كندا والولايات المتحدة في آخر مباراتين من البطولة.

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بث مباشر الارجنتين والمكسيك كورة لايف، فازت الأرجنتين بسبع مباريات وتعادلت في واحدة من آخر ثماني مباريات أمام المكسيك. إنهم بحاجة للفوز الآن أكثر من أي وقت مضى بعد أن خسروا أمام السعودية 1-2 في الجولة الأولى. بدافع من المنتخب الأرجنتيني، لا يمكننا رؤية سيناريو مختلف باستثناء فوز الأرجنتين. مساء يوم السبت،بث مباشر الارجنتين والمكسيك كورة أون لاين.

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