أهداف مباراة السعودية وبولندا في كأس عالم 2022.. الدوسري يهدر ركلة جزاء وليفاندوفسكي يسجل

نقدم أهداف مباراة السعودية وبولندا في كأس عالم 2022، حيث أهدر سالم الدوسري مهاجم المنتخب السعودي ركلة جزاء في الشوط الأول، وحقق المنتخب البولندي فوزا مهما بهدفين نظيفين، وسجل لاعب برشلونة ليفاندوفسكي الهدف الثاني للمنتخب البولندي.

أهداف مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

وعن تفاصيل أهداف مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022، انتهت مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022، بخسارة المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الحالي.

وظهر منتخب السعودية بأداء جيد على كل الأصعدة في أغلب فترات المباراة، التي كانت تترقبها كل الجماهير العربية، ولكن الحظ وقف ضده، ناهيك عن أنه أهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول عبر سالم الدوسري.

وانطلقت مواجهة اليوم بين السعودية وبولندا على ستاد المدينة التعليمية بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر

تشكيلة السعودية وبولندا

ودخل منتخب السعودية بالتشكيلة الأساسية الآتية: محمد العويس – سعود عبد الحميد – عبد الإله العمري – علي البليهي – محمد البريك – عبد الإله المالكي – محمد كنو – سامي النجعي – سالم الدوسري – فراس البريكان – صالح الشهري.

أما تشكيل منتخب بولندا فقد دخل مباراته ضد السعودية كالآتي:

فويتشيك تشيزني – ماتي كاش – بيريزينسكي – كميل جليك – جاكوب كيور – بيليك – كريتشوفياك – فرانكوفسكي – بيوتر زيلينسكي – روبرت ليفاندوفسكي.

نتيجة وأهداف مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم 2022

كانت مباراة السعودية وبولندا كانت سريعة ومثيرة، حيث استحوذ المتتخب السعودي على الكرة في منتصف الملعب، وكان صاحب المبادرة على الصعيد الهجومي، ولكن جل المحاولات في بداية المباراة كانت خجولة ولم ترتقِ لوصفها بالفرص السانحة للتسجيل.

بأول هدف.. المنتخب السعودي يُبكي ليفاندوفسكي في كأس العالم 2022

وفي الدقيقة 12، سدد محمد كنو لاعب الأخضر، كرة قوية، ولكن تصويبته مرت أعلى الشباك، وبعدها بدقائق، شهدت المباراة عدة بطاقات صفراء في صفوف المنتخب البولندي، بسبب استخدام لاعبيهم للخشونة ضد نجوم السعودية.

وعرفت الدقائق التالية ضغطًا من المنتخب السعودي على مرمى بولندا من أجل إحراز هدف أول، لكن المنتخب البولندي بدوره كان يشن محاولات سانحة للتسجيل على مرمى الحارس السعودي محمد العويس.

أهداف السعودية وبولندا

وتقدم المنتخب البولندي في نتيجة المباراة عند الدقيقة 39 عن طريق اللاعب زيلينسكي بعدما حول تمريرة ليفاندوفسكي داخل المنطقة بتصويبة قوية داخل شباك محمد العويس.

وفي الدقيقة 45 أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لمصلحة الأخضر السعودي تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني ببراعة عالية.

وفي الدقيقة 82، استغل روبرت ليفاندوفسكي هفوة دفاعية في الخط الخلفي للمنتخب السعودي، لينفرد بالحارس محمد العويس مسجلا الهدف الثاني للمنتخب البولندي.