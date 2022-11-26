كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم سيشهد ملعب لوسيل مباراة من العيار الثقيل، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بين الأرجنتين والمكسيك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022، التي تستضيفها قطر حاليا.

كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة اليوم بعد تلقيه ضربة قوية، حيث خسر على يد المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدفين، فيما تعادل المنتخب المكسيكي دون أهداف مع منتخب بولندا، وأحرز نقطة وفعل. لا تخرج خالي الوفاض في الجولة الاولى.

سجل الأرجنتين والمكسيك فى تاريخ المونديال كالتالي:

الأرجنتين:

43 فوز

15 تعادل

24 خسارة

المكسيك:

16 فوز

15 تعادل

27 خسارة

كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم

ويأمل المنتخب الأرجنتيني، بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، فى استعادة التوازن وتحقيق الفوز أمام المكسيك لتعديل وضعه في المنافسة على حصد بطاقة التأهل.

وأصبحت الوضع في مجموعة الأرجنتين لا يمكن لأحد أن يجزم بالثنائي الصاعد منها، رغم الفوارق الكبيرة بين منتخباتها.

كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم

وبات المدرب سكالوني وكتيبته في موقف حرج للغاية، خصوصا أن الفوز اليوم يعد أمرا حتميا حال أراد مواصلة المشوار بالمونديال، حيث لم يكن أكثر المتشائمين في المعسكر الأرجنتيني يتوقع سقوط راقصي التانجو المدجج بالنجوم أمام السعودية التي اعتبرت في البداية أنها الحلقة الأضعف في المجموعة، قبل أن تؤكد أنها "حصان أسود" مرتقب في المجموعة، بعدما استطاعت إيقاف سلسلة انتصارات ميسي ورفاقه الذي دام 36 مباراة على التوالي.

كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم

بينما على الجهة الأخرى، يعد المنتخب المكسيكي مرشحا لتخطي دور المجموعات في حال تغلب أو حتى تعادل مع المنتخب الأرجنتيني، حيث سيحصل على النقطة الثانية في حال التعادل اليوم، وسيكون الفوز على السعودية في آخر مباراة مفتاحه للعبور.

وفقا لأداء المنتخب المكسيكي في المباراة الأولى، فإن لقاء اليوم يتوقع أن يكون سجالا مع الارجنتين، حيث يمتاز لاعبو المكسيك بالسرعة والمهارات الفنية بقيادة ثلاثي الهجوم من ألكسيس فيجا وهنري مارتن، إضافة إلى هيرفينج لوزانو مهاجم نابولي الإيطالي.

كورة اون لاين بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت | يلا لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر يلا شوت في كأس العالم

وسبق والتقى الأرجنتين والمكسيك، في 35 مباراة سابقة في مختلف البطولات، قبل اللقاء المنتظر في كأس العالم 2022، وينحاز تاريخ المواجهات لراقصي التانجو، بعدما حققوا الفوز في 16 مباراة، مقابل 5 هزائم، و14 تعادلا.

كان آخر لقاء بين المنتخبين، عام 2019، وديا، وفاز منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة، وفي كأس العالم، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على المكسيك، بثلاثية مقابل هدف، في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.