يلا لايف.. بث مباشر الارجنتين والمكسيك يلا شوت || كورة لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر كورة اون لاين

يستضيف استاد لوسيل مباراة من العيار الثقيل بين الأرجنتين والمكسيك، والتي ستقام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022، التي تستضيفها قطر حاليًا.

موعد مباراة الارجنتين والمكسيك والقنوات الناقلة



تقام مباراة الأرجنتين ضد المكسيك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022 التي تستضيفها قطر حاليا، وستنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max، على beIN Sports. HD 3 كحد أقصى.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة اليوم بعد تلقيه ضربة قوية، حيث خسر على يد المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدفين، فيما تعادل المنتخب المكسيكي دون أهداف مع منتخب بولندا، وأحرز نقطة وفعل. لا تخرج خالي الوفاض في الجولة الاولى.

الأرجنتين ضد المكسيك



يأمل المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، في استعادة التوازن والفوز على المكسيك لتعديل موقعه في المسابقة للفوز ببطاقة التأهل.

وأصبح الوضع في المجموعة الأرجنتينية، ولا يمكن لأحد أن يتأكد من الثنائي الناشئ، على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين فرقه.

ويتذيل المنتخب الأرجنتيني المجموعة الثالثة دون رصيد، بينما يتصدر المنتخب السعودي برصيد ثلاث نقاط، ويليه المنتخبان المكسيكي والبولندي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما.

الأرجنتين ضد المكسيك



وبات المدرب سكالوني وكتيبته في موقف حرج للغاية، خصوصا أن الفوز اليوم يعد أمرا حتميا حال أراد مواصلة المشوار بالمونديال، حيث لم يكن أكثر المتشائمين في المعسكر الأرجنتيني يتوقع سقوط راقصي التانجو المدجج بالنجوم أمام السعودية التي اعتبرت في البداية أنها الحلقة الأضعف في المجموعة، قبل أن تؤكد أنها "حصان أسود" مرتقب في المجموعة، بعدما استطاعت إيقاف سلسلة انتصارات ميسي ورفاقه الذي دام 36 مباراة على التوالي.

بينما على الجهة الأخرى، يعد المنتخب المكسيكي مرشحا لتخطي دور المجموعات في حال تغلب أو حتى تعادل مع المنتخب الأرجنتيني، حيث سيحصل على النقطة الثانية في حال التعادل اليوم، وسيكون الفوز على السعودية في آخر مباراة مفتاحه للعبور.

الأرجنتين ضد المكسيك



وفقا لأداء المنتخب المكسيكي في المباراة الأولى، فإن لقاء اليوم يتوقع أن يكون سجالا مع الارجنتين، حيث يمتاز لاعبو المكسيك بالسرعة والمهارات الفنية بقيادة ثلاثي الهجوم من ألكسيس فيجا وهنري مارتن، إضافة إلى هيرفينج لوزانو مهاجم نابولي الإيطالي.

وسبق والتقى الأرجنتين والمكسيك، في 35 مباراة سابقة في مختلف البطولات، قبل اللقاء المنتظر في كأس العالم 2022، وينحاز تاريخ المواجهات لراقصي التانجو، بعدما حققوا الفوز في 16 مباراة، مقابل 5 هزائم، و14 تعادلا.

كان آخر لقاء بين المنتخبين، عام 2019، وديا، وفاز منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة، وفي كأس العالم، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على المكسيك، بثلاثية مقابل هدف، في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.