يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | الأرجنتين ضد المكسيك بث مباشر كورة لايف

تُذاع مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 على الهواء مباشرة، واليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022. ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأرجنتين والمكسيك في تمام الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، مما سمح لمنتخب التانجو بدخول مسابقة اليوم، رافعا شعار أنه لا خيار سوى الفوز.

وستبث قناة بي إن سبورتس والكاس مباراة الدور الثاني بين الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

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وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن مباراة اليوم: "نفكر في مباراة المكسيك، سنلعب بشكل مشابه للمباراة السابقة أمام السعودية، ولن نغير أسلوب لعبنا بسبب الخسارة. أسلوب اللعب".

وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "لن نغير اللاعبين، بعد تلك الخسارة شعرنا بالقلق وكان علينا أن ننساها ويجب علينا أن نصمد ونمر إلى مرحلة تالية، ربما سنغير بعض الأشياء في مباراة اليوم.. لقد اجتمعنا، ولاعبونا تدرّبوا جيدًا وفي أتم الجاهزية للمباراة".

وأكمل المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قبل مباراة المكسيك: هناك ضغط شعبي نحمله على أكتافنا ومنتخبنا مصمّم على تقديم كل ما لديه حتى آخر لحظة لنصحح هذا الوضع، وعلينا أن نظهر أننا جديرون بالتواجد هنا في المونديال".

وعلى الجانب الآخر، سيبحث منتخب المكسيك عن تجنب الهزيمة على أقل تقدير في مباراة اليوم أمام منتخب الأرجنتين، خاصة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام نظيره منتخب بولندا، دون أهداف.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.