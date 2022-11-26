روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة الأرجنتين والمكسيك الان

تعرض قناة بين سبورت والكاس، متابعة حية لمباراة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين والمكسيك حيث يستعد الفريقان للقتال اليوم مع اختتام الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 للمجموعة الثالثة.

بعد ذلك نستعرض تردد القناة الرياضية وقناة الكأس اللذان سيتم بثهما على الهواء مباشرة ومشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 على شاشة التلفزيون، بالإضافة إلى التشكيلات الرسمية للفريقين وتفاصيل محددة عن المباراة. تم ترتيب المجموعة الثالثة، حيث يأمل مواطنو ميسي تعويض خسارتهم المخزية للسعوديين في الجولة الأولى، في قمة تاريخية أشاد فيها العالم بلاعبي المنتخب السعودي لمشاركتهم.

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beIN Sport Maxx 1 اليوم الجمعة 11-26-2022 شاهدوا مباراة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين والمكسيك في مباراة الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، وتقام المباراة بمدينة لوسيل بمدينة قطر، حسب مباراة اليوم. جدول مونديال 2022 الذي تصدره قناة beIN SPORTS.

ويريد كلا المنتخبين خطف الثلاث نقاط المهمة للتأهل لدور الـ16 من البطولة، وفيما يلي تردد قناة بين سبورت ماكس 1 المشفرة للحصول على بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022 على شاشة التليفزيون بشكل حصري.

تردد بين سبورت ماكس قمر صناعي: نايل سات التردد: 12604 الاستقطاب: أفقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 تردد الموجة 8PSK مشفرة

أعلن المدرب عن تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب المكسيك في كأس العالم 2022، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - روميرو - أوتاميندي - تاجلبافيكو.

خط الوسط: دي بول - باريديس - بابو جوميز.

الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - دي ماريا.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

