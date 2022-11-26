محمد حماقي ينشر صورًا له من حفله أمس

محمد حماقي عبر إلانستجرام

شارك الفنان محمد حماقي متابعيه مجموعة من الصور الجديدة له من حفله الأخير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صور محمد حماقي من حفله أمس

محمد حماقي



وكان الفنان محمد حماقي، لحفله امس يوم ٢٥ نوفمبر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد حماقي يروج لحفله



ونشر حماقي، البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلًا: "يوم ٢٥ نوفمبر نتقابل في جامعة مصر الدولية لقضاء ليلة رائعة.. احصل على تذاكرك الان".

محمد حماقي



تأجيل حفل محمد حماقي



يذكر أن حفل محمد حماقي، تم تأجيله حيث كان من المقرر أن يقام الحفل في يوم 18 الماضي من شهر نوفمبر الجاري، ثم تم تأجيل موعد الحفل إلى يوم 20 نوفمبر من الشهر الجاري.

جدير بالذكر، نشر محمد حماقي صورة عبر صفحته الرسمية بموقع " إنستجرام"، البوستر الرسمي للحفل، وظهر عليه صورة لحماقي وبجوارها تاريخ الحفل "١٨ نوفمبر"، وعلق على البوستر قائلا: "هل أنتم مستعدون".



كما يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة بإقامته عددا من الحفلات الكبيرة والكاملة العدد، سواء داخل مصر أو خارجها، أبرزهم حفل الكويت الذي حقق تفاعل كبير مع الجمهور العربي، حيث حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا من حفلته الأخيرة بـ دولة الكويت، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "شكرا الكويت على ليلة لا تنسى".

اغنية قلبي حبك جدا

يذكر أخر أعمال المطرب محمد حماقي أغنية “قلبي حبك جدا” التي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” يوم 17 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 12 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكس أحمد إبراهيم.