لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022

بوابة الفجر

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022


بث مباشر مباراة الارجنتين الاسطورة لايف، مشاهدة الارجنتين يلا شوت في كأس العالم 2022، مازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات الشوط الأول بين الارجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022.

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022

الارجنتين بث مباشر live، ووصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى المباراة رقم 21 مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم ليحقق رقم قياسي ويعادل رقم مواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، كأكثر من مثل منتخب الأرجنتين في تاريخ مشاركات راقصي التانجو في كأس العالم.

ماتش الارجنتين مباشر كورة لايف، وتتذيل الأرجنتين ترتيب المجموعة دون نقاط، بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام السعودية 2-1، بينما تتواجد المكسيك في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعد تعادلها سلبيا أمام بولندا.

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022

شاهد مباراة الارجنتين بث مباشر

تشكيل الأرجنتين: "مارتينيز - مونتيا- أكونا- أوتاميندي- ليساندرو مارتينيز- دي بول- دي ماريا- ماك أليستر- جيدو- ميسي- لاوتارو مارتينيز".

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر في كأس العالم 2022

شاهد مباراة المكسيك بث مباشر

تشكيل المكسيك: "أوتشوا- أروخو- مونتيس- مورينو- جالاردو- ألفاريز- هيريرا- جواردادو- شافيز- فيجا- لوزانو".

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