شكوى إلي جهاز حماية المستهلك ضد شركة طلمبات تمنح ضمان وهمي للعملاء

حوادث
حماية المستهلك
حماية المستهلك

تقدم الزميل كريم شعبان بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك حملت رقم W279757 ضد شركة بوش الإيطالية لطلمبات المياه، بشارع رمسيس بتهمة منح ضمان وهمي على جهازي موتور وفلوماك لمدة 5 سنوات مطالبا باتخاذ اللازم.

 

حيث فوجئ الزميل بتعطل جهاز الفلوماك بعد سنة ونصف وبالتواصل مع الشركة لإصلاح العطل، رفض المسؤول إصلاحه بحجة أن الموظف الذى منح الضمان لم يعد موجودا وعلى الرغم من وجود فاتورة ومراسلات تدل على الضمان رفض اصلاح العطل كما طالب بدفع مقابل الإصلاح بالمخالفة للقانون، مناشدا بحماية للمواطنين من الشركات التى تتلاعب بالمواطنين، كما حذر من التعامل معها. 

بوش شركة بوش رمسيس حماية المستهلك

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