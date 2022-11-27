ما هي حظوظ المنتخب السعودي في التأهل حال التعادل مع المكسيك؟

لا تزال فرصة المنتخب السعودي، في التأهل لدور الـ16 بمنافسات كأس العالم، رغم خسارته بهدفين نظيفين أمام منتخب بولندا، وفوز الأرجنتين على المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التي تضم المنتخبات الأربعة.

وتبقى حظوظ السعودية للتأهل قائمة بقوة، حال فوزه على المكسيك في المبارة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، دون النظر لنتائج المباراة الأخرى، وقد يتأهل أيضا بالتعادل في حال فوز بولندا على الأرجنتين في المبارة التي ستلعب في نفس الموعد.

أما حال التعادل، يتأهل المنتخب السعودي في هذه الحالة فقط، في حال فوز كبير للمنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي بفارق يفوق 3 أهداف.

يذكر أن مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة، سيتم إقامتهما في توقيت واحد، العاشرة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 29-11-2022، إذ يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي، فيما يصطدم منتخب الأرجنتين بمنافسه البولندي.