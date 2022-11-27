بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم

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توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية

وقع أمس السبت مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، ومجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالفيوم، برئاسة المستشار محمود خطاب الهواري، بروتوكول تعاون لتقديم خدمة طبية لأهالي الفيوم وأعضاء الهيئة، وعقد مؤتمر سنوي بمقرها، لدعم مركز الأورام، يتم فيه دعوة رجال الأعمال والشخصيات العامة بالمحافظة، ونواب البرلمان والصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى توفير صندوق مرخص داخل الهيئة لجمع التبرعات لصالح المركز.

جاء ذلك في إطار حرص مركز أورام الفيوم، على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كافة سبل الدعم وتقديم خدمة طبية متميز لأهالي المحافظة.

التعاون لإنشاء مستشفى لجراحة الأورام

كما تم الاتفاق بينهما على إمكانية التعاون، في إنشاء مستشفى لجراحة مرضى الأورام، عن طريق المشاركة بينهما، أو مركز طبي بمقر هيئة الشبان العالمية بالفيوم، على أن يكون الإشراف الطبي من خلال المركز.

وحضر توقيع البروتوكول اليوم، الذي عقد بمركز أورام الفيوم، مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالفيوم، المستشار محمود خطاب الهواري رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ فتحي مناع الأمين العام، والأستاذ محمد سعد، والعميد ياسر بعيزق، والدكتور سامي نجاتي، والكابتن مجدي عبد البديع.

وحضر من مجلس إدارة مركز الأورام، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد عرندس أمين الصندوق، والاستاذ محمد باهي المدير المالي والإداري للمركز.

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وهيئة الشبان العالمية بالفيوم
مركز أورام الفيوم رئيس مركز أورام الفيوم هيئة الشبان العالمية بالفيوم جراحة الأورام الفيوم

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