ترتيب مجموعة السعودية بعد خسارة الأخضر وفوز الأرجنتين على المكسيك

الفجر الرياضي
صدمة الجماهير السعودية
صدمة الجماهير السعودية عقب الخسارة من بولندا

اشتعل الصراع على بطاقتي الصعود لدور الـ16 بمنافسات كأس العالم، بالمجموعة (ج) التي تتواجد فيها السعودية مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بعد خسارة الأخضرة من بولندا وفوز ميسي ورفاقه على الأرجنتين.

وفي منافسات الجولة الثانية من المجموعة، خطف منتخب بولندا فوزا ثمينا على نظيره السعودي بهدفين دون رد، في مباراة قدم خلالها الأخضر السعودي أداء جيد، لكن لم يحالفه الحظ الذي ابتسم للفريق الأوروبي.

بينما اقتنص منتخب الأرجنتين فوزا غاليا على نظيره المكسيكي، بنفس النتيجة هدفين دون رد، بأقدام اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 64، وانزو هيرنانديز في الدقيقة 87.

وعقب انتهاء الجولة الثانية أمس السبت، انفرد المنتخب البولندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على السعودية بهدفين دون رد، فيما يتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين في عدد النقاط.

 بينما بقي منتخب المكسيك في المركز الأخير بنقطة واحدة، بعد تعادل مع بولندا، وخسارة مؤخرا من الأرجنتين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية أمام نظيره المكسيكي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، بينما سيصدم الأرجنتين بنظيره بولندا يوم الأربعاء في نفس التوقيت.

ترتيب مجموعة السعودية في المونديال: 

 

ولا تزال فرصة المنتخب السعودي، في التأهل لدور الـ16 بمنافسات كأس العالم، رغم خسارته بهدفين نظيفين أمام منتخب بولندا، وفوز الأرجنتين على المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التي تضم المنتخبات الأربعة.

وتبقى حظوظ السعودية للتأهل قائمة بقوة، حال فوزه على المكسيك في المبارة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، دون النظر لنتائج المباراة الأخرى، وقد يتأهل أيضا بالتعادل في حال فوز بولندا على الأرجنتين في المبارة التي ستلعب في نفس الموعد.

أما حال التعادل، يتأهل المنتخب السعودي في هذه الحالة فقط، في حال فوز كبير للمنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي بفارق يفوق 3 أهداف.

يذكر أن مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة، سيتم إقامتهما في توقيت واحد، العاشرة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 29-11-2022، إذ يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي، فيما يصطدم منتخب الأرجنتين بمنافسه البولندي.

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