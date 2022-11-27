يلا شوت Marrakech بث مباشر مباراة بلجيكا ضد المغرب Yalla Shoot.. تابع لايف HD مشاهدة مباراة أسود الآطلسي كورة Online هدف المغاربة Ziyech

بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2022

يستضيف ملعب ” استاد الثّمامة ” مباراة قوية في كأس العالم بين كلا من منتخب المغرب ونظيره منتخب بلجيكا، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا اليوم

وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة المغرب وبلجيكا، والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا والمعلق وملعب المباراة وترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة F:

🇧🇪 منتخب بلجيكا في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

🇲🇦 منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

🇭🇷 منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

🇨🇦 منتخب كندا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

موعد مباراة المغرب وبلجيكا

بينما تقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره منتخب بلجيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.