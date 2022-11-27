الآن Match ‏Morocco بث مباشر دون تقطيع.. مشاهدة مباراة المغرب ضد بلجيكا في كأس العالم 2022|| Belgium v Morocco يلا

أعلنت إدارة قناة بي ان سبورت عن تعيين المعلق جواد بدة (Max2) للتعليق على أحداث مباراة منتخب المغرب ضد منتخب المغرب اليوم.

بينما أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية عن تعيين المعلق خليل البلوشي (اكسترا 1) والمعلق سمير اليعقوبي ( اكسترا 2) للتعليق على أحداث المباراة.

ويتولى المعلق هشام فرج مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة المغربية الأرضية.

ملعب مباراه المغرب وبلجيكا

بينما تقام مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بلجيكا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مونديال قطر 2022، على ارضية ملعب استاد الثّمامة.

بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا على قناة الكأس اكسترا

مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا اليوم عبر قناة beIN sport Max1

مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا

معلومات البث المباشر لمباراة بلجيكا والمغرب

مشاهدة مباراة بلجيكا والمغرب فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة بلجيكا والمغرب نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظرًا لرغبة المنتخبين في انتزاع النقاط الثلاث لتعزيز حظوظهما في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة بلجيكا والمغرب - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة بلجيكا والمغرب مباشرة، ستكون متوفرة حصريًا على beIN SPORTS MAX 2.

وستبث مباراة بلجيكا والمغرب اليوم الأحد على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

