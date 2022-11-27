هنا الآن.. مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا الشوط الأول بث مباشر مجانا كاس العالم YALLA-SHOOT بث مباشر المغرب وبلجيكا live7HD يلا شوت هدف Abde Ezzalzouli

بث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022، شاهد الآن المباراة المنتظر إقامتها يوم الأحد الموافق 27 من نوفمبر في منافسات الجولة الثانية في المجموعة السادسة من مونديال قطر 2022. كما سنتعرف في مفيد على التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ومنتخب بلجيكا، وتصريحات المدير الفني لكلًا منهما، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.

مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022 قطر

يستمر منتخب المغرب في البحث عن فرصة الصعود إلى دور الـ 16 في منافسات كأس العالم قطر 2022، بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الأولى مع كرواتيا.

أما منتخب بلجيكا فهو في رحلة بحث عن المحافظة على الصدارة بعدما استطاع التغلب على كندا بصعوبة في مباراة الجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء. لذلك تعتبر مباراة بلجيكا والمغرب من المباريات الصعبة على المنتخبين.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب

قبل التعرف على مواقع البث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022، من المتوقع أن تأتي تشكيلة المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي بها تحفز دفاعي. لأنه في الأغلب يلعب وليد الركراكي بطريقة 4-3-3، وتكون التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

ثم يأتي في خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله.

بينما يدفع في خط الهجوم بكلًا من: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح.

أما الدفاع من المتوقع أن يكون: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

